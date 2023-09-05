Кремль словами «нечего сказать» ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына

Ким Чен Ын (слева) и Владимир Путин во время переговоров на острове Русский в апреле 2019 года

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию о планах главы КНДР Ким Чен Ына посетить РФ и встретиться с ее президентом Владимиром Путиным в сентябре, сообщает «КоммерсантЪ».

«Нет, не можем. Нам нечего сказать вам по этой теме»,— ответил Песков на вопрос, может ли он подтвердить информацию о скорой встрече президента России и главы Северной Кореи.

О том, что Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным, вчера, 4 сентября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их данным, Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно на бронепоезде, во Владивосток, где вместе с президентом РФ примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), запланированном с 10 по 13 сентября. Собеседники издания не исключили, что лидер Северной Кореи может приехать и в Москву.

В частности, сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын могут обсудить вопросы военного сотрудничества — КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для атомных подлодок, — и продовольственной помощи.