Токаев завершил обновление правительства и утвердил акимов четырех регионов Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 сентября подписал последние указы о назначении членов правительства, обновление которого началось после того, как 1 сентября глава государства выступил с посланием народу. В обновленном правительстве теперь 26 человек. Кабинет министров пополнился девятью новыми именами, остальные свои посты сохранили, сообщает Акорда.

Премьер-министром остался Алихан Смаилов, у него шесть заместителей:

первый вице-премьер – Роман Скляр;

вице-премьер, руководитель аппарата правительства – Галымжан Койшебаев;

вице-премьер, министр финансов – Ерулан Жамаубаев;

вице-премьер, министр иностранных дел – Мурат Нуртлеу;

вице-премьер Серик Джумангарин;

вице-премьер Тамара Дуйсенова.

Число министерств увеличилось с 19 до 21 (в списке есть и уже упомянутые выше министры — для полноты картины):

Министерство обороны возглавляет Руслан Жаксылыков;

Министерство внутренних дел – Ержан Саденов;

Министерство национальной экономики — Алибек Куантыров;

Министерство сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;

Министерство юстиции – Азамат Ескараев;

Министерство науки и высшего образования – Саясат Нурбек;

Министерство здравоохранения – Ажар Гиният;

Министерство труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова;

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Муксин;

Министерство просвещения – Гани Бейсембаев;

Министерство торговли и интеграции – Арман Шаккалиев;

Министерство энергетики – Алмасадам Саткалиев;

Министерство по чрезвычайным ситуациям – Сырым Шарипханов;

Министерство экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев (реорганизованное министерство, из него выделили Министерства водных ресурсов и ирригации);

Министерство промышленности и строительства – Канат Шарлапаев (реорганизовано из Министерства индустрии и инфраструктурного развития);

Министерство транспорта – Марат Карабаев (новое министерство);

Министерство туризма и спорта – Ермек Маржикпаев (ранее ведомство называлось Министерством культуры и спорта);

Министерство культуры и информации – Аида Балаева (новое ведомство, преобразовано из Министерства информации и общественного развити);

Министерство водных ресурсов и ирригации – Нуржан НУржигитов;

Министерство финансов — Ерулан Жамаубаев;

Министерство иностранных дел — Мурат Нуртлеу.

В тот же день, 5 сентября, новых акимов (глав администраций) получили четыре региона Казахстана:

акимом Актюбинской области назначен Асхат Шахаров — трехкратный чемпион Азии, участник Олимпийских игр в Сиднее, с 2022 года работал в администрации президента Казахстана государственным инспектором;

акимом Жамбылской области стал бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев;

акимом Акмолинской области назначен бывший глава МВД Марат Ахметжанов;

акимом Шымкента, города республиканского значения, утвержден Габит Сыздыкбеков, который ранее работал первым заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.

Самый возрастной министр - это Ерлан Нысанбаев. Ему 62 года. Самому молодому министру - 36 лет, это Марат Карабаев.

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