Токаев завершил обновление правительства и утвердил акимов четырех регионов Казахстана

|Продолжение: Токаев назначил новых министров
|Предыстория: Токаев учредил 5 новых министерств и уволил 7 министров
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 сентября подписал последние указы о назначении членов правительства, обновление которого началось после того, как 1 сентября глава государства выступил с посланием народу. В обновленном правительстве теперь 26 человек. Кабинет министров пополнился девятью новыми именами, остальные свои посты сохранили, сообщает Акорда.
Премьер-министром остался Алихан Смаилов, у него шесть заместителей:
первый вице-премьер – Роман Скляр;
вице-премьер, руководитель аппарата правительства – Галымжан Койшебаев;
вице-премьер, министр финансов – Ерулан Жамаубаев;
вице-премьер, министр иностранных дел – Мурат Нуртлеу;
вице-премьер Серик Джумангарин;
вице-премьер Тамара Дуйсенова.
Число министерств увеличилось с 19 до 21 (в списке есть и уже упомянутые выше министры — для полноты картины):
Министерство обороны возглавляет Руслан Жаксылыков;
Министерство внутренних дел – Ержан Саденов;
Министерство национальной экономики — Алибек Куантыров;
Министерство сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;
Министерство юстиции – Азамат Ескараев;
Министерство науки и высшего образования – Саясат Нурбек;
Министерство здравоохранения – Ажар Гиният;
Министерство труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова;
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Муксин;
Министерство просвещения – Гани Бейсембаев;
Министерство торговли и интеграции – Арман Шаккалиев;
Министерство энергетики – Алмасадам Саткалиев;
Министерство по чрезвычайным ситуациям – Сырым Шарипханов;
Министерство экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев (реорганизованное министерство, из него выделили Министерства водных ресурсов и ирригации);
Министерство промышленности и строительства – Канат Шарлапаев (реорганизовано из Министерства индустрии и инфраструктурного развития);
Министерство транспорта – Марат Карабаев (новое министерство);
Министерство туризма и спорта – Ермек Маржикпаев (ранее ведомство называлось Министерством культуры и спорта);
Министерство культуры и информации – Аида Балаева (новое ведомство, преобразовано из Министерства информации и общественного развити);
Министерство водных ресурсов и ирригации – Нуржан НУржигитов;
Министерство финансов — Ерулан Жамаубаев;
Министерство иностранных дел — Мурат Нуртлеу.
В тот же день, 5 сентября, новых акимов (глав администраций) получили четыре региона Казахстана:
акимом Актюбинской области назначен Асхат Шахаров — трехкратный чемпион Азии, участник Олимпийских игр в Сиднее, с 2022 года работал в администрации президента Казахстана государственным инспектором;
акимом Жамбылской области стал бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев;
акимом Акмолинской области назначен бывший глава МВД Марат Ахметжанов;
акимом Шымкента, города республиканского значения, утвержден Габит Сыздыкбеков, который ранее работал первым заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.
Самый возрастной министр - это Ерлан Нысанбаев. Ему 62 года. Самому молодому министру - 36 лет, это Марат Карабаев.