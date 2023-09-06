Индия может изменить название страны на Бхарат

CentralAsia (CA) - Правительство Индии может предложить изменить англоязычное название страны на Бхарат (название Индии на хинди). Этот вопрос планируется рассмотреть на спецсессии парламента в сентябре, сообщил телеканал News18.

Согласно Конституции Индии, ее официальные языки — английский и хинди, и на английском страна называется India (Индия), а на хинди — Бхарат. Для принятия резолюции о переименовании властям Индии нужно получить большинство в обеих палатах парламента. После принятия документа правительство должно внести поправки в конституцию как минимум в десяти местах, где в английской версии есть формулировка «правительство Индии».

Термин «президент Бхарата», а не «президент Индии» был впервые использован в отправленном лидерам стран G20 приглашении на ужин от имени президента Драупади Мурму. Министр по делам парламента Пралхад Джоши говорил, что с 18 по 22 сентября в Нью-Дели пройдет пятидневная специальная сессия парламента. Что на ней будет обсуждаться, не уточняется.