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В МИД Узбекистана прошла встреча с руководителем британской контртеррористической компании по Афганистану

CentralAsia (UZ) -  Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев 5 сентября встретился с руководителем британской контртеррористической компании по Афганистану Бхавиком Шахом, сообщает МИД РУз.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, вопросу оказания афганскому народу гуманитарной помощи, активизации усилий мирового сообщества в деле восстановления национальной экономики страны.

Шах особо подчеркнул весомую роль Узбекистана по выработке консолидированной региональной позиции по Афганистану и усилия по недопущению проникновения террористических угроз в страны регионе.

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