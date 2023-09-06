В МИД Узбекистана прошла встреча с руководителем британской контртеррористической компании по Афганистану

CentralAsia (UZ) - Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев 5 сентября встретился с руководителем британской контртеррористической компании по Афганистану Бхавиком Шахом, сообщает МИД РУз.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, вопросу оказания афганскому народу гуманитарной помощи, активизации усилий мирового сообщества в деле восстановления национальной экономики страны.

Шах особо подчеркнул весомую роль Узбекистана по выработке консолидированной региональной позиции по Афганистану и усилия по недопущению проникновения террористических угроз в страны регионе.