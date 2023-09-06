В Узбекистане будут наказывать за многожёнство и ношение одежды, закрывающей лицо

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CentralAsia (UZ) - Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана приняли законопроект, согласно которому к административной ответственности будут привлекать за многожёнство и ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, говорится в сообщении законодательной палаты. Какую именно административную ответственность вводят перечисленные поправки — не уточняется.

Поправки в уголовный кодекс и кодекс об административной ответственности создают правовую базу для закреплённого Конституцией определения Узбекистана как светского государства, отмечается в сообщении.

«Предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин», – говорится в документе.

Депутаты отметили, что несмотря на принимаемые меры, в Узбекистане увеличивается количество браков, совершаемых по религиозным обрядам, из-за этого увеличивается число случаев многожёнства. В стране набирает обороты пропаганда многожёнства и его «преимуществ». В результате увеличилось и количество детей, рождённых вне брака.

Кроме того, в Узбекистане вводится мера административной ответственности за ношение в общественных местах «одежды, не позволяющей идентифицировать личность граждан».

«При этом условием, исключающем ответственность являются случаи, когда лицо прикрыто, но идентифицируемо, на основании медицинских указаний или связанных с трудовой и служебной деятельностью, а также специальные головные уборы для обеспечения безопасности дорожного движения, или их участниками во время спортивных и культурно-массовых мероприятий и в других случаях, разрешённых законом», – говорится в сообщении.

Депутаты отметили, что принятие этого законопроекта послужит дальнейшему укреплению межнационального согласия, религиозной толерантности и защите прав женщин и детей, а также повышению эффективности усилий по поддержанию общественного порядка.

«После бурных обсуждений и долгой полемики законопроект был принят депутатами», – отметили в законодательной палате.