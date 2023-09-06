Токаев поставил задачу выпускать казахстанскую бронетехнику и дроны

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Армия Казахстана должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи. Для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным оружием и качественной военной техникой, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев при посещении военно-тренировочного лагеря «Батыл тойтарис-2023», сообщает Акорда.

Казахстан должен самостоятельно выпускать бронетехнику, беспилотники и стрелковое оружие, считает Токаев. «В своем недавнем послании я поставил приоритетную задачу — создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие — все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране», — сказал он. Оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать «надежный фундамент боеспособности» армии, подчеркнул президент.

Сегодня в мировой оборонной системе происходят масштабные изменения. В современных боях применяются разные методы, и чаще ведутся гибридные виды войны, продолжил глава государства. Он подчеркнул, что атаки могут быть не только военными, но и информационными, психологическими, политическими и экономическими. «Поэтому армия Казахстана должна быть готова к любому вызову. Это главное требование к современной и профессиональной армии», — заключил Токаев.

По состоянию на март 2023 года в армии Казахстана служили 77 тыс. человек, из них 45 тыс. были действующими военнослужащими, еще 32 тыс. работали в военных структурах. В марте 2022 года Токаев поручил Минобороны страны модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз безопасности государства. Тогда же он обсудил с военными переоснащение армии новой техникой и вооружением. В октябре в стране обновили военную доктрину, началось реформирование армии.

Казахстан зависим от импорта вооружений, отмечал Токаев. Однако в стране есть материальная база и кадры, чтобы исправить ситуацию, подчеркивал он. Для поддержки отрасли в стране создадут «Фонд развития оборонно-промышленного комплекса».

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