Путин — о Зеленском: Отвратительно, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма (видео)

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что «западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея», чтобы «прикрыть античеловеческую сущность» современной Украины. Об этом он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек. И лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, что они говорят в интернете», — заявил Путин. Он не пояснил, что именно израильтяне говорят в интернете.

Слова Путина о еврейском происхождении Зеленского прокомментировал представитель МИД Украины Олег Николенко. «Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит. Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку», — заявил Николенко.

В июне Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге, рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа». По его словам, киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.