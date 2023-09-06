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Министр окружающей среды и туризма Монголии встретился с принцем Турки бин Мохаммедом бин Фахдом

CentralAsia (MNG) -  Министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий провел в Улан-Баторе встречу с государственным министром и членом кабинета министров принцем Турки бин Мохаммедом бин Фахдом и сопровождающей его делегацией.

В ходе встречи они обсудили вопросы окружающей среды, охраны дикой природы и изучили пути расширения сотрудничества между Королевством Саудовская Аравия и Монголией.

На встрече присутствовал посол Саудовской Аравии в Китайской Народной Республике и посол-нерезидент в Монголии Абдулрахман бин Ахмед Аль-Харби, а также несколько высокопоставленных чиновников.

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