Министр окружающей среды и туризма Монголии встретился с принцем Турки бин Мохаммедом бин Фахдом

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий провел в Улан-Баторе встречу с государственным министром и членом кабинета министров принцем Турки бин Мохаммедом бин Фахдом и сопровождающей его делегацией.

В ходе встречи они обсудили вопросы окружающей среды, охраны дикой природы и изучили пути расширения сотрудничества между Королевством Саудовская Аравия и Монголией.

На встрече присутствовал посол Саудовской Аравии в Китайской Народной Республике и посол-нерезидент в Монголии Абдулрахман бин Ахмед Аль-Харби, а также несколько высокопоставленных чиновников.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения