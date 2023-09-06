Министр иностранных дел Батцэцэг приняла принца Турки, государственного министра Саудовской Аравии

CentralAsia (MNG) - 5 сентября 2023 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла государственного министра и члена Палаты Саудов Королевства Саудовская Аравия Его Королевское Высочество принца Турки бен Мухаммеда бин Фахда Аль Сауда в ходе его официального визита в Монголию.

В начале встречи министр иностранных дел Батцэцэг отметила, что первый визит Королевства Саудовская Аравия в Монголию будет иметь большое значение для вывода отношений между двумя странами на новый уровень. Министр выразил приверженность страны расширению сотрудничества между Монголией и Королевством Саудовская Аравия в секторах окружающей среды, туризма и сельского хозяйства с целью улучшения экономического сотрудничества и инвестиций в будущем. Для достижения поставленных целей г-жа Батцэцэг подчеркнула важность укрепления правовой базы двусторонних отношений и облегчения поездок граждан между двумя странами.

Его Королевское Высочество принц Турки бен Мухаммед бен Фахд Аль Сауд передал теплые приветствия министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда министру иностранных дел г-же Батцэцэг. Государственный министр Королевства Саудовская Аравия выразил готовность развивать отношения и сотрудничество между двумя странами во всех сферах, выводя их на новый уровень. В этой связи Его Королевское Высочество принц Турки заявил, что страна уделяет внимание улучшению экономического сотрудничества и развитию туристического сектора двух стран.

На встрече также были затронуты возможности сотрудничества Монголии и Саудовской Аравии в проведении 16-й и 17-й сессий Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в странах.

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