Президент Хурэлсух принял принца Саудовской Аравии

CentralAsia (MNG) -

5 сентября, Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял принца Саудовской Аравии, государственного министра и члена Совета министров Саудовской Аравии Турки ибн Мухаммеда ибн Фахд Аль Сауда.

Передав теплые приветствия Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду глава государства заявил, что Монголия привержена расширению отношений и сотрудничества со странами Персидского залива, особенно с Королевством Саудовская Аравия, которое является лидером по экономическому развитию и потенциалу в регионе. Он также добавил, что существуют широкие возможности для сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций, окружающей среды, борьбы с изменением климата, сельского хозяйства, культуры, образования и туризма.

В свою очередь принц Саудовской Аравии Турки ибн Мухаммед ибн Фахд Аль Сауд подтвердил свою приверженность взаимовыгодному партнерству во всех приоритетных областях, и выразил готовность активно работать над расширением отношений и сотрудничества между двумя странами.

В завершение встречи Президент Монголии Хурэлсух выразил заинтересованность в обмене опытом и сотрудничестве с Королевством Саудовская Аравия в организации 16-й и 17-й Конференций Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

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