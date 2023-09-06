Обсуждено выполнение Положения о добыче полезных ископаемых путем микро-добычи

CentralAsia (MNG) - В прошлом году своим Постановлением № 296 правительство Монголии утвердило Положение о добыче полезных ископаемых путем микродобычи. Это постановление преследует две основные цели: увеличить занятость местного населения и предоставить старателям участки, поврежденные в результате горнодобывающей деятельности, для использования в целях дальнейшей рекультивации.

Вчера в Улан-Баторе прошла совместная консультация сторон, реализующих постановление о микромайнинге, для обсуждения степени реализации постановления, проблем, с которыми сталкиваются стороны, реализующих постановление, и их решения в течение года с момента утверждения постановления.

Во встрече приняли участие Министерство экологии и туризма, Управление экологической полиции, экологические инспекторы аймаков Хэнтий, Сэлэнгэ, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Увс, Дундговь и губернаторы сомонов, где ведется мелкая добыча полезных ископаемых, обменялись мнениями. мнения по поводу реализации регламента и достигнуто общее понимание. Участники подчеркнули эффективность поддержки официальных оперативных подразделений и улучшения подотчетности в борьбе с незаконной деятельностью. Они сочли невозможным реализовать на практике положение пересмотренного проекта Закона о недрах об отмене микродобычи как концепции.

Консультации были инициированы Монгольским союзом микрогорнодобывающей промышленности и организованы в сотрудничестве с проектом «Наращивание потенциала по противодействию незаконной добыче полезных ископаемых» Азиатского фонда. Предложения консультации будут обобщены и представлены заинтересованным сторонам в качестве рекомендаций.

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