Инновационные вагоны увеличат экспорт горнодобывающей продукции и приток валюты

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта «Железнодорожный комплекс Тавантолгой—Гашуунсухайт» на границе Монголии полностью принято 811 вагонов.

Инновационные вагоны, выпускаемые на Тихвинском вагоностроительном заводе России, произведены по самым передовым технологиям с установленным межсервисным интервалом восемь лет или один миллион километров. За счет сдвоенных колесных подшипников и двухцилиндровых или двойных тормозов повышена надежность движения поезда, доведя срок эксплуатации до 32 лет.

Эксплуатация инновационных вагонов на железнодорожном транспорте страны не только снизит частоту ремонтов и затраты на транспортировку, но и будет иметь большое значение для увеличения экспорта горнодобывающей продукции и притока валюты, сообщает Министерство дорожного и транспортного развития.

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