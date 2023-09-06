ГКНБ Таджикистана заявил о ликвидации проникших из Афганистана террористов

CentralAsia (TJ) - Спецслужбы Таджикистана ликвидировали троих членов международной террористической организации «Джамаат Ансаруллах», которые проникли на территорию республики, нарушив таджикско-афганскую границу. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана.

«Их цель - совершение террористического акта на территории Таджикистан в преддверии дня государственной Независимости», - говорится в сообщении.

По данным комитета, в ночь на 30 августа трое членов международной террористической организации незаконно нарушили линию афгано-таджикской границы в Кевронском районе Дарвазского района (Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана).

«Утром 5 сентября отряд антитеррористической безопасности установил периметр вокруг места нахождения террористов и потребовал от членов террористической группы сдаться. Террористы не подчинились приказам силовиков и открыли огонь. В результате боевых действий трое членов вооруженной террористической группы были нейтрализованы»,— говорится в сообщении.

ГКНБ отмечает, что кроме имеющегося при себе оружия, террористы также заранее переправили из соседней страны и разместили в схронах крупную партию вооружения, боевой амуниции и взрывчатых веществ, денежные средства и средства связи.

На месте происшествия и в схроне было обнаружено и изъято: 5 автомата Калашникова, 2 снайперские винтовки М-16, карабин М-4, 4 пистолета, 13 ручных гранат, множество магазинов к оружию и патронов, различные устройства, в том числе, бинокль ночного видения, 30 упаковок пластида (взрывчатое вещество), 162 капсул-детонаторов, пульты дистанционного управления взрывчатыми веществами, $10 тыс., медикаменты и религиозная литература.

Ведомство сообщает, что также были обнаружены блокноты членов террористической группы с записями, схемами и картами, инструкциями использования взрывчатых веществ, способах их закладки, о местах массового скопления людей, расположения правительственных зданий и учреждений и др.

Ранее, как отмечает ведомство, в отношении членов данной группы было заведено уголовное дело по ст. 401 прим. 1 (незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военных действиях на территории других государств) Уголовного кодекса Таджикистана, все они находились в розыске.

Это не первая попытка нарушить таджикско-афганскую границу, предпринятая членами организации «Джамаат Ансаруллах» за последний год. 26 апреля Госкомитет нацбезопасности сообщал о двух членах организации, которые незаконно пересекли линию границу на Язгуломском месторождении Ванджского района. Ведомство утверждало, что в результате антитеррористической операции они были ликвидированы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения