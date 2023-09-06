Центробанк в августе закупил 1,8 тонны драгоценных металлов
CentralAsia (MNG) - В августе 2023 года Центральный банк Монголии закупил 1805 кг драгоценных металлов, увеличив общий объем закупок драгоценных металлов с начала 2023 года до 10,3 тонны.
С начала года филиалы Центробанка в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор приобрели 1,079.6 кг и 661.2 кг драгметаллов соответственно.
Средняя цена покупки одного грамма золота Центробанком Монголии в августе этого года составила 214 тысячи 043.49 тугриков.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения