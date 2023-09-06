Утвержден протокол строительства спорткомплекса «Президент» имени глав государств Монголии и Китая

CentralAsia (MNG) - Проект «Президентский спортивный комплекс», названный в честь глав государств Монголии и Китая, будет реализован за счет гранта Китайской Народной Республики. В Министерстве строительства и градостроительства сообщили, что протокол о сотрудничестве по реализации проекта исполнен.

Комплекс будет иметь площадь 58 560 м2 и будет включать в себя в общей сложности 19 видов спортивных занятий, таких как йога, велоспорт и езда на велосипеде, баскетбол, волейбол, футбол, плавание, корт, настольный теннис, воздушный теннис, сквош, бокс, борьба, скалолазание, фехтование, стрельба, стрельба из лука, фитнес и т.д.

Протокол подписали заместитель министра строительства и городского развития Золбоо Энхтувшин, представляющий Монголию, и Ло Чжаохуэй, председатель Китайского национального агентства по международному сотрудничеству в целях развития, представляющий Китай.

В протоколе решены все вопросы, связанные с исследованием, проектированием, строительством, управлением проектом и эксплуатацией проекта «Президентский спортивный комплекс» имени глав государств двух стран.

Министерство строительства и градостроительства провело технико-экономическое обоснование и необходимые фундаментальные исследования и проектную разработку проекта «Президентский спортивный комплекс» совместно с коллективом Архитектурно-проектного и научно-исследовательского института Университета Тунцзи, Китай.

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