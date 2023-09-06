Пашинян назвал отношение Армении с Россией в сфере безопасности «стратегической ошибкой». Кремль прокомментировал

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «стратегической ошибкой» зависимость страны от России в сфере безопасности. Об этом он заявил в интервью La Repubblica, опубликованном в воскресенье, 3 сентября. Он отметил, что архитектура безопасности Армении, в том числе в закупке оружия и боеприпасов, «на 99,999% была связана с Россией».

По словам Пашиняна, российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В связи с этим премьер не исключает, что армянский народ «может проснуться и увидеть, что России больше не здесь».

«Сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что, даже если бы она захотела, то не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой», — подчеркнул Пашинян (цитата по Armenpress).

По словам армянского премьера, российские партнеры утверждают, что западные страны подталкивают Армению к вытеснению России из региона. «[Однако] наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — подчеркнул Пашинян.

Как заявил армянский премьер, российские миротворцы в непризнанном Нагорном Карабахе, согласно договоренностям Москвы, Еревана и Баку, заключенным после окончания боевых действий в 2020-м, должны контролировать Лачинский коридор, но по факту этого не происходит. «Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не согласны с заявлением премьер-министра Армении об «отдалении» России от Южного Кавказа, Москва не собирается, да и не может покинуть этот регион.

«С этими тезисами господина премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков напомнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из них «абсолютно образцовые и патриотически настроенные граждане нашей страны». Он также заверил, что Москва продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе.

По словам Пескова, в данном случае «очень важным является приверженность во всех соответствующих государствах этого региона тем трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены». «Именно следование этим договоренностям является залогом успеха», — подчеркнул он.