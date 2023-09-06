Правительство Армении направило в парламент документ для признания полномочий МУС, выдавшего орден на арест Путина. РФ запросила разъяснения

Правительство Армении

CentralAsia (CA) - Правительство Армении направило в Национальное собрание (парламент) на ратификацию Римский статут Международного уголовного суда в Гааге — международный договор, определяющий статус и полномочия суда. Об этом агентству «Арменпресс» сообщил отдел информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона запросила у Армении разъяснения по этому вопросу, сообщает ТАСС.

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана»,— сказала Захарова на брифинге.

17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в рамках дела о вывозе детей с территории Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не «принимает близко к сердцу» это решение суда. МИД России отметил, что это решение не имеет для России правового значения и является юридически ничтожным. 2 апреля вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян сказал, что у Армении нет намерения арестовывать Владимира Путина в случае его возможного визита в страну.

Армения подписала договор о присоединении к Римскому статуту МУС в 1998 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции. Правительство Армении считает, что присоединение к Римскому статуту позволит через Международный уголовный суд призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления» в Нагорном Карабахе.