Правительство Армении направило в парламент документ для признания полномочий МУС, выдавшего орден на арест Путина. РФ запросила разъяснения

- Азия и мир, политика
- 13:54, 06 сентября 2023
- Просмотров: 3264
- Обновлено: 13:56, 06 сентября 2023
|Продолжение: Конституционный суд Армении ратифицировал обязательства Римского статута о МУС. Кремль прокомментировал
|Предыстория: Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. В МИД РФ заявили, что Москва не признает решения Гааги
CentralAsia (CA) - Правительство Армении направило в Национальное собрание (парламент) на ратификацию Римский статут Международного уголовного суда в Гааге — международный договор, определяющий статус и полномочия суда. Об этом агентству «Арменпресс» сообщил отдел информации и общественных связей аппарата премьер-министра.
В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона запросила у Армении разъяснения по этому вопросу, сообщает ТАСС.
«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана»,— сказала Захарова на брифинге.
17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в рамках дела о вывозе детей с территории Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не «принимает близко к сердцу» это решение суда. МИД России отметил, что это решение не имеет для России правового значения и является юридически ничтожным. 2 апреля вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян сказал, что у Армении нет намерения арестовывать Владимира Путина в случае его возможного визита в страну.
Армения подписала договор о присоединении к Римскому статуту МУС в 1998 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции. Правительство Армении считает, что присоединение к Римскому статуту позволит через Международный уголовный суд призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления» в Нагорном Карабахе.