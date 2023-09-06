Войска РФ отошли от Работино, - местные власти

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CentralAsia (CA) - Российская армия «тактически оставила» село Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, сейчас населенный пункт «остался только на карте», и Россия его больше не контролирует, передает «КоммерсантЪ».

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться... в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы»,— сказал Балицкий в эфире «Соловьев Live».

По словам Балицкого, российские войска заняли главенствующие высоты возле Работино, украинские силы находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила об «освобождении» села Работино 29 августа. Сообщения о том, что украинские войска сначала частично, а затем и полностью вернули контроль над Работино появились за несколько дней до этого.

Минобороны РФ, в свою очередь, отступление из Работино до сих пор официально не подтвердило. Так, 5 сентября в сводке российского военного ведомства говорилось, что группировка войск РФ успешно отразила две атаки украинских военных в районе Работино. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял 5 сентября, что российские войска не дают силам ВСУ «полностью занять Работино и прорвать линию обороны».

Работино расположено на дороге из Орехова в Токмак, следом за ним располагается Мелитополь, который, как считается, одна из главных целей украинского наступления. В случае захвата этого города, как писали западные СМИ, Украина сможет «разрезать» российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и приступить к наступлению на полуостров.