В Казахстане ожидаются дожди, порывистый ветер и мокрый снег

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 7-9 сентября сохраняется дождливая погода с грозами и порывистым ветром, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 8-9 сентября на северо-западе, 9 сентября на севере страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока ночью прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Вместе с тем па севере, востоке, в центре республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до +18+25 градусов. На западе, северо-западе Казахстана, наоборот, прогнозируется понижение температуры до +13+23 градусов, а на юге, юго-востоке страны основной температурный фон +22+30 градусов.

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