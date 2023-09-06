В Киев прибыл госсекретарь США

- Азия и мир, политика
- 15:22, 06 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - В столицу Украины с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, сообщает CNN.
Представитель Госдепартамента заявил журналистам, что в Киеве Блинкен встретится с Владимиром Зеленским, от которого хочет узнать о ситуации с наступлением ВСУ под Бахмутом. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что визит госсекретаря связан с желанием Вашингтона обсудить с Киевом ход контрнаступления, узнать о потребностях на поле боя, а также о мерах, которые нужно предпринять для укрепления энергобезопасности Украины в преддверии зимы.
Также американский дипломат планирует согласовать с украинским президентом позиции накануне Генассамблеи ООН.
Также Блинкен встретится с коллегой, главой МИД Дмитрием Кулебой.
Кроме того, источники CNN сообщают, что госсекретарь объявит о новом пакете финансирования Украины на сумму более миллиарда долларов.
О возможном визите Блинкена в Украину в среду СМИ неофициально узнали накануне. Ранее визит не анонсировали. В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года.