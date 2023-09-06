В Киев прибыл госсекретарь США

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев на поезде

CentralAsia (CA) - В столицу Украины с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, сообщает CNN.

Представитель Госдепартамента заявил журналистам, что в Киеве Блинкен встретится с Владимиром Зеленским, от которого хочет узнать о ситуации с наступлением ВСУ под Бахмутом. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что визит госсекретаря связан с желанием Вашингтона обсудить с Киевом ход контрнаступления, узнать о потребностях на поле боя, а также о мерах, которые нужно предпринять для укрепления энергобезопасности Украины в преддверии зимы.

Также американский дипломат планирует согласовать с украинским президентом позиции накануне Генассамблеи ООН.

Также Блинкен встретится с коллегой, главой МИД Дмитрием Кулебой.

Кроме того, источники CNN сообщают, что госсекретарь объявит о новом пакете финансирования Украины на сумму более миллиарда долларов.

О возможном визите Блинкена в Украину в среду СМИ неофициально узнали накануне. Ранее визит не анонсировали. В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года.