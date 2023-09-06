В Нью-Дели снесли трущобы в преддверии саммита G20, - Reuters

15 июня 2023 года

CentralAsia (CA) - Жители трущоб в районе Джанта Кэмп в Нью-Дели остались без крова после того, как власти распорядились снести их дома в преддверии проведения 18-го саммита глав государств и правительств G20, сообщает Reuters.

По мнению жителей и активистов, чьи дома снесли за последние несколько месяцев, это часть работ по благоустройству к саммиту, который пройдёт в столице Индии 9-10 сентября. Однако представители правительства премьер-министра Нарендры Моди, которое занимается сносом домов, заявили, что эти дома построили незаконно на государственной земле и снос подобных построек проводят в городе на постоянной основе.

«Правительство сносит дома и выселяет уязвимых людей ради благоустройства, не беспокоясь, что с ними произойдёт», – сказал исполнительный директор и один из основателей базирующегося в Нью-Дели Центра целостного развития Сунил Кумар Аледиа.

Снос трущоб в районе Джанта Кэмп, расположенном рядом с выставочным комплексом Прагати Майдан, местом проведения саммита, начался в мае. Городские службы засадили всю территорию бывших трущоб деревьями.

Значительная часть городского населения Нью-Дели, насчитывающего 20 млн человек, проживает в районах, которые развивались бессистемно и без структурированного планирования, постепенно формируясь на протяжении многих лет. В 2021 году на парламентской сессии министр жилищного строительства и городского хозяйства Хардип Сингх Пури сообщил, что в Дели насчитывается 13,5 млн человек, проживающих в трущобах.

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