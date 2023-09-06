Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд посетил Москву и встретился с депутатами Госдумы

Сергей Миронов, Ахмад Масуд

CentralAsia (CA) - Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд вместе с бывшим вице-президентом Афганистана Амрулло Салехом с официальной делегацией посетил Москву.

В Госдуме 28 августа Масуд провел встречу с председателем партии «Справедливая Россия – за правду» Сергеем Мироновым, в ходе которой была обсуждена политическая ситуация в Афганистане и возможные способы ее урегулирования, сообщается на сайте партии.

Миронов заявил, что в России уважают и ценят суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана.

«Мы придерживаемся позиции, согласно которой сам народ страны должен определять свое будущее. Мы считаем, что Афганистан ни в коем случае не должен стать ареной каких-либо геополитических устремлений третьих стран», – сказал он.

По словам Ахмада Масуда, за время правления «Талибана» политическая ситуация только ухудшалась. В стране процветают террористические организации и наркоторговля, ущемляются права населения.

«Если в Афганистане в нынешних условиях не будет создано правительство, которое будет действовать в интересах проживающих на территории страны народностей, если не будет борьбы с наркотиками и террористическими организациями, которые присутствуют в стране, Афганистан может превратиться в бомбу замедленного действия, которая в любой момент может взорваться», – заявил он.

На сайте партии подчеркивается, что «Сергей Миронов выразил официальному гостю поддержку от лица СРЗП и партийной фракции в федеральном парламенте». По словам Миронова, осенью в Госдуме будет проведен круглый стол по проблемам афганского урегулирования, на котором главным спикером будет Ахмад Масуд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разъяснении по поводу визита Масуда заявила, что хотя Россия поддерживает отношения с нынешними правителями Афганистана без официального признания правительства «Талибана», в то же время призывает нынешних правителей Кабула и представителей этнических меньшинств этой раздираемой войной страны на диалог с целью создания действительно инклюзивного правительства.

Ахмад Масуд - афганский политик таджикского происхождения, сын и преемник полевого командира Ахмад Шаха Масуда. В середине августа 2021 года Ахмад Масуд, после того, как талибы захватили власть в Кабуле, отправился в Панджшер, родину своих предков и учредил Национальный фронт сопротивления Афганистана. Силы, которые не признали радикальное правление «Талибана», объединились вокруг этого фронта.