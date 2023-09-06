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Армения проведет совместные с США военные учения
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны Армении сообщило, что с 11 по 20 сентября в стране пройдут армяно-американские военные учения.

Маневры проведут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады Минобороны Армении. В сообщении говорится, что учения предполагают «операции по стабилизации» при выполнении миротворческих задач.

В Минобороны Армении назвали целью учений «повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций», а также «обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации».

В сообщении отмечается, что задействованные в миротворческих миссиях подразделения «регулярно участвуют в подобных совместных учениях в странах-партнерах».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совместные армяно-американские учения на территории Армении вызывали настороженность в Кремле. По его словам, российские власти будут глубоко анализировать этот факт и следить за развитием ситуации, передает «КоммерсантЪ».

В январе 2023 года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение учений Организации договора коллективной безопасности на территории страны в нынешнем году. Позже он также говорил, что у Еревана сложилось впечатление, что эта организация «уходит из Армении». Он допустил, что Армения может принять решение о прекращении или замораживании членства в ОДКБ.

В интервью итальянской газете La Repubblica Пашинян заявил, что, по его мнению, зависимость Армении в сфере безопасности от России была стратегической ошибкой.

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