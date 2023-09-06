Рустем Умеров назначен министром обороны Украины

Рустем Умеров

CentralAsia (CA) - Депутаты украинского парламента одобрили назначение Рустема Умерова министром обороны. Об этом сообщили депутаты Верховной рады Ярослав Железняк и Ирина Геращенко.

Кандидатуру Умерова поддержали 338 депутатов, один воздержался, еще 21 в голосовании не участвовал.

На этом посту Умеров сменил Алексея Резникова, возглавлявшего Минобороны Украины с ноября 2021 года.

До того, как президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Умерова на пост министра обороны, он возглавлял Фонд государственного имущества.

5 сентября парламент отправил Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны. За проголосовали 327 депутатов. Перед голосованием Резников пришел в Раду лично отчитываться за 552 дня своей работы в должности министра обороны. Он рассказал, что за это время военная помощь достигла 100 млрд долларов, на вооружение принято более 200 образцов западного оружия, в эксплуатацию допущено более 30 моделей украинских дронов.

6 сентября три заместителя министра обороны написали заявления об отставке. Речь идет о заместителе министра обороны Владимире Гаврилове, заместителе по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталии Дейнеге и заместителе по европейской интеграции Андрее Шевченко.

Как пишет «Страна.ua», Умеров - своего рода компромиссная кандидатура, не только сохраняющая лояльность офису президента, но и принятая в США, а также имеющая связи в Турции.