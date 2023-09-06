Вышел Toyota Century - вершина японского богатства. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Toyota представила в Японии долгожданный внедорожник Century, роскошное предложение, которое будет производиться в ограниченном количестве вместе с седаном Century. Новый флагманский внедорожник оснащен подключаемой гибридной трансмиссией, четырехместным салоном и кузовом длиной 5205 мм (204,9 дюйма), что создает атмосферу Rolls-Royce, сообщает Сarscoops.

По данным Toyota, рынок автомобилей с водителем в последние годы развивался: пассажиры стремятся более эффективно «использовать» свое время в дороге, отдыхая или участвуя в онлайн-встречах. Вот почему компания решила разработать новую модель, приняв позицию внедорожника в качестве японской альтернативы таким автомобилям, как Rolls -Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

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Новая модель называется просто Century, а эмблема феникса заменяет все значки Toyota. Профиль вдохновлен Rolls-Royce, с похожей хромированной оранжереей и ниспадающей линией кузова. С другой стороны, почти разделенные светодиодные фары и задние фонари напоминают Genesis. Экстерьер доступен в 7 различных оттенках, 5 из которых имеют двухцветную обработку. По заявлению Toyota, кузов имеет «зеркальную поверхность», полученную за счет «тщательной полировки» окрашенных поверхностей.

Лимузин с высокой посадкой

Как и в большинстве автомобилей с водителем, больше внимания уделялось интерьеру. Задние двери открываются на широкий угол 75 градусов, а выдвижные подножки с электроприводом и ручки на задней стойке облегчают прыжки в просторную кабину. Интересно, что Toyota предлагает вариант сдвижных задних дверей, продемонстрировав его в прототипе под брендом GR во время официальной презентации.

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Салон доступен исключительно в четырехместной компоновке, отделенной от багажного отделения шумопонижающим прозрачным многослойным стеклом. Полностью откидные задние сиденья с подогревом и вентиляцией, выдвижными подножками и складное сиденье переднего пассажира позволяют пассажиру полностью лечь, а «функция освежения» гарантирует, что он доберется до места назначения помолодевшим.

Задние пассажиры также получают доступ к набору 11,6-дюймовых дисплеев, холодильному отделению, двум сенсорным элементам управления в стиле смартфона, окружающему освещению, панорамному люку на крыше и сложной аудиосистеме, вдохновленной технологиями изготовления музыкальных инструментов. В передней части цифровой кабины расположены два 12,3-дюймовых дисплея, каждая внутренняя поверхность которых покрыта первоклассными материалами.

Основы TNGA и подключаемая гибридная мощность

Имея длину 5205 мм (204,9 дюйма), ширину 1990 мм (78,3 дюйма) и высоту 1805 мм (71,1 дюйма), внедорожник Century длиннее, чем Land Cruiser, но немного короче, чем Sequoia, выпускаемая в США. С другой стороны, колесная база в 2950 мм (116,1 дюйма) практически идентична Toyota Grand Highlander и Lexus TX, которые основаны на той же архитектуре TNGA-K.

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Под капотом находится 3,5-литровый подключаемый гибридный силовой агрегат V6, передающий мощность на все четыре колеса через коробку передач e-CVT и систему E-Four Advanced AWD. Toyota заявляет, что эта установка производит 406 л.с. (303 кВт / 412 л.с.) и обеспечивает запас хода с нулевым уровнем выбросов до 69 км (43 мили). V6, возможно, звучит не так впечатляюще, как V8 в нынешнем седане Century или великолепный V12 в предыдущих итерациях, но позволяет внедорожнику вести себя как тихий BEV в городских условиях, превращаясь в HEV для длительных поездок по шоссе.

Модель также оснащена «Динамическим задним рулевым управлением», облегчающим маневрирование на низких скоростях. Кроме того, он представляет новый режим «Rear Comfort», который помогает водителю сделать поездку максимально комфортной для задних пассажиров.

Ограниченная доступность, широкие возможности персонализации

Внедорожник Century будет доступен у избранных дилеров в Японии, при этом запланированные продажи будут составлять 30 единиц в месяц, производимых на заводе Tahara. Книги заказов уже открыты, и первые поставки ожидаются в течение 2023 года. Цены начинаются с 25 000 000 иен (169 580 долларов США), что довольно дорого для Toyota, но звучит как выгодная сделка, если сравнивать ее с конкурирующими предложениями от Rolls-Royce или Bentley.

Toyota планирует предложить обширные возможности персонализации для внедорожника Century, вплоть до создания индивидуальных сборок по запросу. Группа продавцов и инженеров под названием «Century Meisters» поможет потенциальным покупателям настроить автомобиль в соответствии с их потребностями, а специальные заказы «один в один» (например, внедорожник-кабриолет, появившийся в тизере) будут создавать «мастера-ремесленники». Интересно, что в пресс-релизе упоминается, что автомобиль будет «полностью настраиваемым в глобальном масштабе», а это означает, что заинтересованные стороны за пределами Японии также получат доступ к флагману.

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