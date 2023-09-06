Российская армия обстреляла рынок в Донецкой области, погибли 16 человек, - президент Украины
- Азия и мир, происшествия
- 22:25, 06 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - В результате нападения российских террористов в городе Константиновка Донецкой области погибли 16 человек, сообщил 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский у себя в телеграм канале.
«Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые не сделали ничего плохого. Много раненых. К сожалению, число жертв и раненых может возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял близких», - написал он.
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