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На границе Пакистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение

CentralAsia (CA) -  4 боевика контролирующего Афганистан движения «Талибан» убиты в ходе вооруженного столкновения с пакистанскими пограничниками, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Конфликт между талибами и пакистанскими пограничниками произошел 6 сентября на контрольно-пропускном пункте Торкхам.

Машины скорой помощи перевозят раненных и убитых талибов.

Ранее в этот день боевики пакистанских талибов (Техрики Талибани Пакистан) пытались проникнуть в район Читрал на афгано-пакистанской границе, «но попытка провалилась», сообщает Интерфакс.

СМИ пишут, что инциденты на границе произошли спустя несколько дней после того, как в Афганистан из Китая транзитом через Пакистан прибыл первый китайский торговый груз. Поезд достиг Пакистана 28 августа, а в Кабул груз прибыл 2 сентября именно через переход Торкхам.

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