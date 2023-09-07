Министр иностранных дел Батцэцэг обратилась к «Всемирной ратуше» по вопросу прав женщин

CentralAsia (MNG) - 2 сентября 2023 года Глобальное гражданское движение (Global Citizen) организовало свою ежегодную конференцию «Глобальная ратуша» (Global Town Hall) под общей темой «Это тоже наш мир: диалог гражданских обществ Север-Юго-Восток-Запад». Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла участие в конференции в качестве эксперта сессии «Расширение прав и возможностей женщин и девочек».

В своем выступлении министр иностранных дел Батцэцэг отметила, что гендерное равенство и права женщин имеют решающее значение для правозащитных подходов к развитию. Она подчеркнула, что поддержка и расширение прав и возможностей женщин, которые составляют половину населения мира, внесут значительный вклад в социально-экономическое развитие и процветание стран.

Кроме того, министр иностранных дел Монголии заявила, что Монголия является страной, которая отразила гендерную концепцию в своей политике развития. Она также представила политику и инициативы Монголии по продвижению гендерного равенства и защите прав женщин.

Кроме того, г-жа Батцэцэг подтвердила свою готовность внести свой вклад в защиту прав женщин и девочек и продвижение гендерного равенства во всем мире, поддерживая инициативы и усилия Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

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