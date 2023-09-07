Батцэцэг приняла посла КНР в связи с его возвращением

CentralAsia (MNG) - 5 сентября министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии Цай Вэньруя в связи с его возвращением на родину.

Батцэцэг Батмөнх выразила высокую оценку усилиям Его Превосходительства Цай Вэньруя по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китайской Народной Республикой во всех областях во время его пребывания на посту посла, в том числе во время глобальной пандемии COVID-19.

Посол Цай Вэньруй подчеркнул, что он был рад работать в Монголии, и выразил благодарность за поддержку и сотрудничество министра иностранных дел и Министерства иностранных дел в прошлом. Он отметил, что продолжит прилагать усилия для дальнейшего укрепления монголо-китайских отношений и дружбы между народами.

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