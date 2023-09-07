Использование месторождений редких металлов будет обсуждаться с местными сообществами

CentralAsia (MNG) - Вопрос месторождения Халзан Бурэгтэй будет решен на основании предложения местных властей.

На вчерашнем заседании Кабмина были представлены и обсуждены вопросы, связанные с рассмотрением жалоб и предложений, поступивших гражданами аймака Ховд по итогам визита премьер-министра Монголии, а также выдачей специальных разрешений на месторождение Халзан Бурэгтэй.

Министру горнодобывающей и тяжелой промышленности Ганбаатару Жамбалу и министру окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий было поручено изучить и решить вопрос о выдаче специальных разрешений на месторождение Халзан Бурегтейн, расположенное в сомоне Мянгад аймака Ховд, на основании предложения местных органов власти в соответствии с соответствующим законодательством.

Поручено разработать Государственную политику в области редкоземельных элементов и редких металлов в соответствии с соответствующим законодательством и представить на рассмотрение заседания Правительства.

Министерство горнодобывающей промышленности и тяжелой промышленности провело проверку на разрешительном участке этого месторождения. План природопользования на геологоразведочные работы на 2023 год был утвержден акимом сума, но не утвержден уполномоченной природоохранной службой, указанной в законодательстве. Поэтому его деятельность временно приостановлена с 29 апреля 2023 года.

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