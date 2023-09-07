Валютные резервы Монголии достигли $3 млрд 933 млн

CentralAsia (MNG) - Вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд представил ход реализации постановления правительства №362 от 2022 года «О некоторых мерах, которые необходимо предпринять в направлении увеличения валютных резервов государства» и меры, которые предстоит предпринять в дальнейшем.

В связи с данной презентацией соответствующим должностным лицам было поручено увязать торговые сделки, заключенные на Бирже горнодобывающей продукции, с системой автоматического таможенного и налогового учета, а сделки и контракты по горнодобывающей продукции, заключаемые государственными и местными компаниями только через обмен в системе таможенного и налогового автоматического учета.

По состоянию на конец августа 2023 года валютные резервы достигли $3 млрд 933 млн, увеличившись на 41 процент по сравнению с концом сентября 2022 года. «Это обеспечивает стабильность курса тугрика», - сказал министр экономики и развития.

С начала 2023 года общий объем продаж АО «Эрдэнэс Тавантолгой», ГП «Эрдэнэт Индастри», ГП «Монголросцветмет» и АО «Дарханский металлургический завод» составил 2,5 млрд долларов США.

По состоянию на 4 сентября 2023 года в рамках открытых продаж полезных ископаемых открыто торговалось в общей сложности 4 966 000 тонн угля, из них 3 110 000 тонн угля торговалось через онлайн-торги, а 1 856 000 тонн угля торговалось через Биржу горнодобывающей продукции.

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