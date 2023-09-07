У суда будет документ, в котором будет изложена его политика развития

CentralAsia (MNG) - После обсуждения проекта постановления Великого Государственного Хурала об утверждении «Политики развития судебной власти» было решено поддержать его в принципе и направить законодателям ряд предложений.

Стратегический план судебной власти был утвержден Постановлением Великого Государственного Хурала в 2000 году и действует до сих пор. Принимая во внимание рекомендации, сделанные в связи с оценкой и завершением реализации этого плана, было разработано предложение о целях, задачах и мерах Политики развития судебной власти Монголии в соответствии с целями «Видения-2050». Политика долгосрочного развития Монголии и другие документы уполномоченных организаций и должностных лиц, касающиеся развития и реформирования судебной власти.

В проекте Постановления отражены такие цели, как гарантированное осуществление прав граждан на обращение в суд, повышение открытости и прозрачности деятельности, обеспечение независимости судей и независимости судов, формирование ответственных судов, обеспечение соблюдения административных требований. управление судебной системой в соответствии с современными требованиями, постоянное развитие кадрового потенциала судов, повышение качества и доступности судебных услуг, развитие инфраструктуры судебных услуг и создание стабильной системы, пригодной для рассмотрения дел.

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