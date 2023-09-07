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Обсуждается открытие посольства Монголии в Ташкенте

CentralAsia (MNG) -  Монголия установила дипломатические отношения с Республикой Узбекистан 25 января 1992 года.

Монголия в этом году планирует открыть посольство в Узбекистане. В марте 2023 года вопрос обсуждался на встрече глав МИД двух стран Батцэцэг Бөтмөнх и Бахтиёра Саидова.

В настоящее время после обсуждения вопроса открытия Посольства Монголии в столице Республики Узбекистан Ташкенте решено провести консультации с соответствующей постоянной комиссией Парламента Монголии.

С 2018 года посольство по совместительству Монголии находится в Астане, а посольство по совместительству Узбекистана – в Пекине.

Граждане Монголии смогут въезжать в Узбекистан на 30 дней, начиная с 1 февраля 2019 года, а граждане Узбекистана – с 3 июня 2022 года.

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