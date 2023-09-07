Энергетическая неделя ЦА и Монголии 2023 будет способствовать переходу на чистую энергию

CentralAsia (MNG) - Энергетическая неделя Центральной Азии и Монголии 2023, которая пройдет в Астане 19-20 сентября, будет посвящена продвижению инициатив в области чистой и возобновляемой энергетики в регионах. На конференции подчеркивается значительный потенциал региона в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики, а также его сотрудничество с международными компаниями по превращению Центральной Азии в центр чистой энергии.

Для поощрения внедрения возобновляемых источников энергии необходимы прозрачные правила, государственно-частное партнерство и финансовые стимулы, такие как налоговые льготы или субсидии, необходимые для привлечения инвестиций частного сектора. Привлечение внутренних и иностранных инвестиций является ключевым шагом на пути к достижению устойчивого развития и энергетической безопасности в регионе, поскольку страны Центральной Азии стремятся диверсифицировать свои источники энергии и сократить выбросы углекислого газа.

На конференции будет подробно обсуждаться солнечные фотоэлектрические технологии для создания подключенных к сети солнечных ферм, распределенных солнечных установок и автономных систем для электроснабжения отдаленных районов. Благодаря снижению стоимости солнечных панелей и повышению эффективности солнечная энергия может использоваться для сокращения выбросов парниковых газов, повышения энергетической безопасности и создания рабочих мест в секторе возобновляемых источников энергии.

Развитие ветроэнергетики в Центральной Азии и Монголии предоставляет ценную возможность диверсифицировать энергетический баланс и снизить зависимость от ископаемого топлива. Поскольку страны Центральной Азии имеют стратегическое положение, позволяющее стать крупными экспортерами зеленого водорода, потенциал зеленого водорода в регионе рассматривается как ключевой фактор низкоуглеродной экономики.

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