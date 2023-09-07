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Минцифры Монголии будет сотрудничать с Эстонским центром информационных систем здравоохранения и благосостояния

CentralAsia (MNG) -  Министр цифрого развития и коммуникации Учрал Ням-Осор совершил рабочий визит в Эстонскую Республику. В визите приняли участие государственный секретарь Минцифры Батцэцэг Батаа и соответствующие должностные лица ознакомились с деятельностью Центра информационных систем здравоохранения и благосостояния (The Health and Welfare Information Systems Centre (TEHIK)) и встретился с его руководством.

По этому поводу его заинтересовал опыт цифровизации услуг здравоохранения и социального обеспечения в Эстонии и предложил сотрудничать в их внедрении в Монголию. Например, предлагалось сотрудничать в сферах принятия решений на основе данных, использования искусственного интеллекта при предоставлении и определении социальных пособий и пособий, ИТ-аудита и заключения систем с дублирующими инвестициями, созданных в сфере здравоохранения, и реинжиниринг существующих систем. Организация выразила свою способность сотрудничать в вышеуказанных областях.

В Министерстве цифрого развития и связи сообщили, что TEHIK работает в партнерстве с такими организациями и подразделениями в Монголии, как Министерство труда и социальной защиты, Совет социального страхования, Фонд медицинского страхования, Минздрав, Национальный институт развития здравоохранения, Кафедра клинической медицины и инспекции.

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