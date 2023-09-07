Глава МИД Индии опроверг информацию о планах переименовать страну в Бхарат

Субраманьям Джайшанкар

CentralAsia (CA) - Власти Индии не планируют переименовать страну, заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар. Бхарат — это название государства на хинди, закрепленное в конституции.

Позицию государства министр обозначил в интервью индийскому агентству ANI. Министр напомнил, что в конституции Индии закреплено два официальных языка: английский и хинди. На языке хинди у государства другое название — Бхарат (историческое самоназвание доколониальной Индии). Субраманьям Джайшанкар отметил, что переименования страны не планируется и призвал оппозиционные партии прочитать конституцию.

При этом министр посчитал, что упоминание термина «Бхарат» в официальных протоколах должно было произойти раньше.

«Мы гордимся тем, что президент предпочел Бхарат. Это еще один шаг к уходу от колониального мышления»,— сказал Джайшанкар агентству.

Вопрос о переименовании страны возник после высланных приглашений от лица президента Индии Драупади Мурму на ужин в честь саммита G20. Там на английском языке был использовано словосочетание «Президент Бхарата». После этого индийские СМИ писали, что смена англоязычного названия страны будет обсуждаться на спецсессии парламента в сентябре. На фоне сообщений о переименовании страны оппозиция возмутилась, посчитав, что власти «устроили драму». Оппозиция связала возможную смену названия с альянсом I.N.D.I.A. (Indian National Developmental, Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития), который объединил 26 оппозиционных партий для борьбы на выборах в 2024 году.