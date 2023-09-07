Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Что ещё вошло в новый пакет на $175 млн?

- Азия и мир, политика
- 10:12, 07 сентября 2023
- Просмотров: 607
CentralAsia (CA) - Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 175 млн долларов. В пакет вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.
Помимо боеприпасов с обедненным ураном, в пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине также вошли:
Оборудование для обеспечения систем ПВО Украины.
Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).
Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.
81-мм минометные системы и снаряды.
Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW).
Противотанковые системы Javelin и AT-4.
Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.
Тактические аэронавигационные системы.
Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование.
Взрывные боеприпасы для уничтожения препятствий.
Запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Как отмечает Пентагон, нынешний пакет помощи станет 46-м траншем администрации президента США Джо Байдена, который предоставили Украине с августа 2021 года.
Ожидается, что первые танки Abrams поступят в Украину в середине сентября, сообщало Politico со ссылкой на источники.
США не первая страна, поставившая Украине снаряды с обедненным ураном. В марте британское министерство обороны объявило, что поставит такие снаряды вместе с танками Challenger-2.