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В Подмосковье сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы, - Собянин
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Раменском городском округе Московской области силами ПВО был сбит беспилотный летальный аппарат, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет. По уточненным данным Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа в Подмосковье и Ростове-на-Дону были сбиты около 3:00 мск.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Ростове-на-Дону были сбиты два беспилотника. Один из них в центре города. В результате пострадал один человек. По данным СМИ, на улице Пушкинской, где был сбит второй БПЛА, раздался взрыв недалеко от штаба Южного военного округа.

Последние несколько недель участились атаки беспилотников на Москву и другие российские регионы. Так, в ночь на 30 августа об атаках беспилотников сообщали власти Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. В ночь на 5 сентября на подлете к Москве были сбиты три беспилотника.

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