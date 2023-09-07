Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем. Видео

CentralAsia (CA) - Ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны SLIM стартовала с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юге Японии, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск ракеты с модулем переносили несколько раз, в том числе из-за плохих погодных условий. В итоге ракета была запущена около 8:42 по местному времени.

«Ракета-носитель вылетела, как планировалось: XRISM был успешно отделен от ракеты-носителя примерно через 14 минут и 9 секунд после запуска, а SLIM — примерно через 47 минут и 33 секунды после запуска», — говорится в релизе JAXA. Посадка модуля SLIM на Луну ожидается через 3-4 месяца.

SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) — модуль, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на поверхность Луны в пределах 100 м от расчетной точки. Он должен изучить рельеф и кратеры Луны.

Модуль имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м. Он весит порядка 200 кг. Аппарат оснащен камерой, позволяющей измерять количество железа и других элементов в породах поверхности Луны.