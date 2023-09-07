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В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой, один из них скончался
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Семь человек отравились поддельной водкой в Ферганской области Узбекистана, один из них скончался, сообщает «Газета.uz».

По информации Генеральной прокуратуры Узбекистана, 5 сентября в местные больницы обратились семь человек с жалобой на плохое самочувствие, головные боли и тошноту. Медики выявили у них отравление неизвестным веществом. Как оказалось, все пострадавшие до этого были на свадьбе, где употребляли водку.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что отравившиеся употребляли контрафактный алкоголь, изготовленной в местном кустарном цехе. В частности, несколько местных жителей, вступив в сговор, начали выпускать поддельную водку, используя этикетки казахских брендов «Актау» и «Каратау». Вся партия контрафакта была продана в одну из точек общепита, а также еще одной компании.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Производство в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции».

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