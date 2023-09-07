Сестра Назарбаева лишилась колледжа в Алматинской области, - СМИ

Анипа Назарбаева

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области Казахстана в государственную собственность вернули ГККП «Ушконырский колледж водного хозяйства», собственником которого была сестра экс-президента страны Анипа Назарбаева, сообщает «Пятый регион».

Как сообщает издание, в сентябре 2022 года управление финансов Алматинской области подало в суд на ИП «Анипа», владельцем которого указана Анипа Абишевна Назарбаева. Сообщается, что этой компании колледж был передан в доверительное управление с правом выкупа.

Суд поддержал истца и решил расторгнуть договор.

«Расторгнуть договор доверительного управления с правом последующего выкупа объектов коммунальной собственности государственного коммунального казенного предприятия «Ушконырский колледж водного хозяйства» №3 от 7 июля 2016 года, заключенный между республиканским государственным учреждением «Управление финансов Алматинской области» и индивидуальным предпринимателем «Анипа» в лице Назарбаевой Анипы Абишевны», - говорится в материалах дела.

Кроме того, с Анипы Назарбаевой суд постановил взыскать госпошлину в размере 3450 тенге (75 долларов).

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