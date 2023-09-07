экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сестра Назарбаева лишилась колледжа в Алматинской области, - СМИ
Анипа Назарбаева
Анипа Назарбаева

CentralAsia (KZ) -  В Алматинской области Казахстана в государственную собственность вернули ГККП «Ушконырский колледж водного хозяйства», собственником которого была сестра экс-президента страны Анипа Назарбаева, сообщает «Пятый регион».

Как сообщает издание, в сентябре 2022 года управление финансов Алматинской области подало в суд на ИП «Анипа», владельцем которого указана Анипа Абишевна Назарбаева. Сообщается, что этой компании колледж был передан в доверительное управление с правом выкупа.

Суд поддержал истца и решил расторгнуть договор.

«Расторгнуть договор доверительного управления с правом последующего выкупа объектов коммунальной собственности государственного коммунального казенного предприятия «Ушконырский колледж водного хозяйства» №3 от 7 июля 2016 года, заключенный между республиканским государственным учреждением «Управление финансов Алматинской области» и индивидуальным предпринимателем «Анипа» в лице Назарбаевой Анипы Абишевны», - говорится в материалах дела.

Кроме того, с Анипы Назарбаевой суд постановил взыскать госпошлину в размере 3450 тенге (75 долларов).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com