Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну

- Азия и мир, политика
- 13:55, 07 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Организаторы военного мятежа в Габоне разрешили президенту страны Али Бонго Ондимбе, свергнутому с поста, покинуть страну. Об этом сообщил генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший переворот, передает AFP.
«У него есть свобода передвижения. Он может уехать за границу, если желает»,— сказал генерал в эфире национального телевидения.
Полковник Ульрих Манфумби Манфумби дополнил, что решение принято с учетом состояния здоровья Али Бонго Ондимбы. Ему позволено уехать, «если он желает пройти медицинское обследование.
В октябре 2018 года свергнутый президент Габона перенес инсульт. В результате его физическое состояние ухудшилось, ему трудно двигать правой ногой и рукой.
В августе в Габоне прошли президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба. 30 августа военные объявили о захвате власти и поместили господина Ондимбу под домашний арест. 4 сентября Брис Олиги Нгема принял присягу в качестве президента страны на переходный период.