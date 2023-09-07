В Таиланде у кареглазого младенца после лечения от COVID-19 фавипиравиром посинели глаза

CentralAsia (CA) - В Таиланде у шестимесячного младенца, заразившегося коронавирусом, после лечения изменился цвет глаз. Он принимал препарат фавипиравир, который одобрен для использования во многих странах, в том числе Украине. Об этом случае пишет газета Daily Mail.

Фавипиравир выписал заболевшему мальчику врач. Спустя менее суток, через 18 часов после того, как мать дала малышу лекарство, она заметила, что глаза сына сменили характерный для жителей Азии темно-карий цвет на ярко-голубой. Женщина сразу обратилась к медикам. Те заявили, что противовирусный препарат выделяет флуоресцентное химическое вещество, которое накопилось в роговицах младенца.

Спустя пять дней после прекращения приема препарата глаза ребенка вернулись к своему привычному цвету. Никаких негативных последствий лечения, в том числе для зрения мальчика, замечено не было.

Натуральный цвет глаз пациента

Фавипиравир основной препарат, который назначают при лечении детей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Тем не менее шестимесячный малыш из Таиланда стал самым юным пациентом, получившим это лекарство.

Фавипиравир одобрен для использования в Украине, Японии, России, Узбекистане, Молдове, Казахстане и Италии. Он имеет несколько побочных эффектов, включая повышение уровня мочевой кислоты в организме, диарею и низкое количество лейкоцитов в крови.

Ранее в мире уже фиксировали случаи изменения цвета радужки у пациентов, принимающих фавипиравир. В 2021 году с этим явлением столкнулся мужчина в Индии: его карие глаза временно также приобрели глубокий синий цвет.