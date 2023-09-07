В России продажи топлива на АЗС стали убыточными на фоне рекордных биржевых цен на бензин, - «Ведомости»

CentralAsia (CA) - Автозаправочные станции (АЗС) в РФ приносят их владельцам убытки, сообщили «Ведомости» со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет». В начале сентября средняя маржа АЗС при заправке бензином Аи-92 и Аи-95 составляла минус 3 рубля, по дизелю — минус 2 рубля на л. Представитель «Петромаркета» отметил, что торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, а дизельным топливом — с середины августа.

Зампред правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев подтвердил, что по многим нефтепродуктам на АЗС маржинальность сейчас отрицательная. Глава Независимой топливной ассоциации Павел Баженов сообщил, что маржинальность АЗС по Аи-95 составляет минус 2,19 рубля на л, а продажи Аи-92 и дизеля все еще выгодны, но маржа не превышает 63 копейки на л.

На маржинальность автозаправочного бизнеса негативно влияет рост цен на нефтепродукты в оптовом звене, отметили в «Петромаркете». Гусев объяснил, что в оптовом звене цена фактически формируется на рыночных условиях, подвержена сильным колебаниям и рознице не всегда удается сдержать рост цен в пределах инфляции. Он отметил, что АЗС обычно повышают маржинальность за счет дополнительных услуг, в том числе торговли едой, но не у всех региональных независимых сетей есть возможность организовать на заправке магазин.

«Ведомости» выяснили, что сейчас крупнейшие сети АЗС, в том числе «Лукойл», «Роснефть» и «Татнефть», сокращают стимулирующие акции для покупателей и отменяют скидки или не продлевают действующие. Сети АЗС отказываются от дополнительных скидок и кешбэка из-за снижения маржинальности, отметил руководитель нефтегазовой практики Kept Максим Малков.

С начала года цена бензина на бирже СПбМТСБ выросла почти вдвое, дизельное топливо подорожало в 1,5 раза. 6 сентября были в очередной раз превышены исторические максимумы: 1 т бензина Аи-92 торговалась по 65 472 рублей, Аи-95 — по 76 492 рублей, дизтоплива — по 68 556 рублей. На АЗС стоимость 1 л бензина с начала года выросла на 4,8%, 1 л дизеля — на 0,6% при официальной инфляции в 3,4%.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, основными факторами, разгоняющими оптовые цены топлива, являются ускорение инфляции, рост экспорта и вступившее в силу с 1 сентября сокращение выплат в рамках демпфирующего механизма вдвое. Экономические стимулы для поставок топлива на внутренний рынок снижаются, отметил он.