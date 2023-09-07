Ильхам Алиев принял министров тюркских государств. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 сентября принял министров тюркских государств, принимающих участие в мероприятии в Баку, сообщается на сайте президента.

Глава государства принял участников второй встречи министров по управлению при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях (ЧС) стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) и международного тренинга «Баку-2023».

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, министра внутренних дел Турции Али Ерликая, министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырыма Шарипханова, министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообека Ажикеева, министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдуллу Кулдашева и министра внутренних дел Северного Кипра Дурсуна Огуза.