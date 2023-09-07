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Новый министр обороны Украины хочет ввести электронный военный билет и единый реестр призывников
Рустем Умеров
Рустем Умеров
Предыстория: Рустем Умеров назначен министром обороны Украины

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Украины планирует ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК). Об этом заявил новоназначенный министр обороны Рустем Умеров в своём выступлении на пленарном заседании Верховной Рады, передает «Страна.ua».

«ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова министром обороны Украины. За его кандидатуру подали голоса 338 депутатов. Против не голосовал никто, воздержался от голосования один депутат.

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