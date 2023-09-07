В Казахстане выявили дефицит учителей математики и переизбыток преподавателей языков

CentralAsia (CA) - В августе на казахстанской Электронной бирже труда (ЭБТ) наблюдалась активность по специальностям в сфере образования. В частности, аналитики выявили дефицит учителей математики, зато в избытке оказались резюме преподавателей иностранного и казахского языка, а также физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

В списке наиболее востребованных специальностей педагоги-математики заняли второе место — количество вакансий превысило число резюме на 1,7 тысяч единиц. Лидерство же принадлежит операторам контакт-центров, спрос на которых и весной заметно превышал число зарегистрированных на бирже специалистов. В этот раз разница между вакансиями и резюме составила почти семь тысяч пунктов. Замкнули тройку дефицитных профессий помощники воспитателя в детских садах.

Среди некоторых других педагогических специальностей наблюдается обратная картина. Так, число резюме преподавателей иностранного языка превышает количество соответствующих вакансий на 1,6 тысячи единиц, учителей казахского языка и литературы — на 1,4 тысячи, физической культуры и спорта — на 1,1 тысячи.

В целом, как подчеркивают в министерстве,

в августе активность на бирже была обеспечена за счет работодателей и соискателей в сфере образования, что вполне закономерно накануне начала учебного года.

Всего за отчетный месяц на Электронной бирже труда работодатели разместили 128,6 тысячи предложений, а соискатели — 105 тысяч резюме. Это на 31% и 13% соответственно больше, чем в июле.

В разрезе регионов наиболее активный поиск работников ведется в Алматы и Астане, Костанайской и Карагандинской областях — на них приходится треть от всех размещенных на ЭБТ вакансий.

Что касается рейтинга зарплат, то в августе сформировался такой топ-3:

начальники установки получают от 845 тысяч тенге ($1820);

начальники смены в промышленности — от 760 тысяч тенге ($1635);

заместители заведующих медицинских лабораторий — от 700 тысяч тенге ($1505).

В свою очередь, самые высокие оклады ожидали соискатели следующих профессий:

авиационные диспетчеры — от 5 млн тенге ($10760);

штурманы на флоте — от 1,5 млн тенге ($3230);

руководители снабженческих предприятий — от 1,4 млн тенге ($3010).