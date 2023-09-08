Председатель Национальной ассамблеи Лаоса прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) - Председатель Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики Сайсомфон Фомвихан прибыл вчера с официальным визитом в Монголию по приглашению Спикера Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожава Занданшатара.

Председателя Национальной ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики Сайсомфона Фомвихана и сопровождающую его делегацию приветствовали председатель Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Энх-Амгалан Бямбасурэн и депутат парламента г-жа Ундрам Чинбат в «Зале почета» международного аэропорта «Чингисхан».

Этот визит является первым визитом в Монголию за 11 лет на уровне председателя Национального собрания Лаоса, и он уникален тем, что знаменует собой начало новых шестидесяти лет отношений и сотрудничества между Монголией и Лаосской Народно-Демократической Республики. Кроме того, для Монголии важно продолжать получать поддержку Лаоса, когда она станет партнером по диалогу АСЕАН и присоединится к региональным процессам, таким как АТЭС.

В рамках визита сегодня Спикер Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар проведет официальные переговоры с Председателем Национального Собрания Лаоса Сайсомфоном Фомвиханом, а Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретиться с ним. В ходе встречи и диалога планируется расширить дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Лаосом, в том числе межпарламентское сотрудничество, укрепить сотрудничество на международной арене, а также обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес стран и регионов.

С момента установления дипломатических отношений в 1962 году наши две страны взаимно организовали государственные визиты на высоком уровне, установили дружеские отношения, а также расширили и развили сотрудничество во многих областях, таких как торговля, экономика, культура и гуманитарная деятельность.

Официальный визит Председателя Национального собрания Лаосской Народной Республики Сайсомфона Фомвихана, прибывшего в Монголию по приглашению Спикера Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожава Занданшатара, продолжится с 7 по 10 сентября 2023 года.

г-н Сайсомфон Фомвихан родился 12 декабря 1956 года;

место рождения: община Намео, уезд Вьенгсай, провинция Хуапань;

нынешняя должность: член Политбюро Лаосской народно-революционной партии, председатель Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики; Доктор политической экономии;

уровень политической подготовки: высший.

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