Министр Батцэцэг приняла посла Беларуси

CentralAsia (MNG) - 7 сентября 2023 г. Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла посла Республики Беларусь в Монголии Дмитрия Николаевича Горелика.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг подчеркнула, что придает большое значение традиционным дружественным отношениям с Республикой Беларусь, и отметила, что хочет расширять сотрудничество во многих сферах в будущем. Она также отметила, что активно развивается сотрудничество между межправительственной комиссией и парламентской группой двух стран и в этом году организуется очередная встреча.

Посол Горелик сообщил, что работает над продвижением совместно реализуемых проектов, уделяя особое внимание расширению и укреплению отношений и сотрудничества между двумя странами, особенно в сферах увеличения торговли и инвестиций, и сообщил, что активно общается с профильными министерствами и организациями.

В ходе встречи стороны также обменялись детальными мнениями о встречах на высоком уровне, визитах и ​​мероприятиях, которые состоятся в 2023 и 2024 годах.

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