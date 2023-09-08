Больница Kangbuk Samsung выиграла консультационный проект по эксплуатации больницы в Монголии

генеральный директор больницы Kangbuk Samsung Шин Хён Чхоль

CentralAsia (MNG) - Больница Kangbuk Samsungсообщила в среду, что она была выбрана для реализации проекта по эксплуатации и управленческому консалтингу Монгольского национального диагностического и лечебного центра, организованного Корейским фондом международного здравоохранения (KOFIH).

Больница Kangbuk Samsung провела первый и второй раунды консультирования по проекту с сентября 2020 года, что привело к значительному улучшению общих показателей работы Национального центра диагностики и лечения.

Таким образом, в центре зафиксировано увеличение числа амбулаторных пациентов на 48 процентов, увеличение количества стационарных пациентов на 34 процента, увеличение количества ПЭТ-КТ исследований на 220 процентов, количество медицинских осмотров на 107 процентов и увеличение на 20 процентов количества диагностических тестов на клиническую патологию.

Консультационный проект будет проводиться в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Монголии и KOFIH в течение примерно 20 месяцев с сентября 2023 года по апрель 2025 года.

Соответственно, больница Kangbuk Samsung разработает стратегию по возрождению специализированного центра, поддержке организации и работы специализированной медсестер, укреплению потенциала персонала ядерной медицины и совершенствованию системы управления техническим обслуживанием медицинского оборудования.

«Мы будем активно поддерживать молодой и увлеченный медицинский персонал Национального центра диагностики и лечения Монголии в укреплении его медицинского потенциала», — сказал генеральный директор больницы Kangbuk Samsung Шин Хён Чхоль. «Для нас очень важно внести свой вклад в управление окружающей средой, социальной средой и корпоративным управлением больницы посредством проектов международного сотрудничества в области развития».

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